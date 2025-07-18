Рисунок Трампа, нарисованный от руки, продали на аукционе в 2017 году

Президент США Дональд Трамп, несмотря на свои утверждения о том, что он «не занимается рисованием», оказался автором картины, изображающей Trump Tower в Нью-Йорке, которая была продана на аукционе в Калифорнии в 2017 году за сумму около 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют сообщения аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.
Ранее Wall Street Journal сообщал, что Трамп якобы преподнес финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летие рисунок с личным поздравлением. Трамп отверг эти сведения, назвав их ложью и пригрозив судом.
В описании лота на аукционе указано, что рисунок изображает панораму Нью-Йорка с башней Трампа в центре, а также выполнен вручную и подписан лично автором. Подпись выполнена золотым маркером. Первоначально рисунок был создан для благотворительной акции, направленной на борьбу с неграмотностью. Всего известно о нескольких подобных работах, что делает их редкими.
Начальная цена лота составляла 9 тысяч долларов, в ходе торгов было сделано 11 ставок, в результате чего окончательная стоимость достигла почти 30 тысяч долларов. Работа была создана в 2005 году, задолго до начала политической деятельности Трампа. В рамках той же благотворительной акции свои работы предоставили известные актеры Шарлиз Терон и Бенисио Дель Торо.