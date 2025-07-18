Рисунок Трампа, нарисованный от руки, продали на аукционе в 2017 году

Президент США Дональд Трамп, несмотря на свои утверждения о том, что он «не занимается рисованием», оказался автором картины, изображающей Trump Tower в Нью-Йорке, которая была продана на аукционе в Калифорнии в 2017 году за сумму около 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют сообщения аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.