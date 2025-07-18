Брат нового премьера Украины Свириденко работает в Великобритании

При этом известно, что за 2023 год брат нового премьера Украины заработал в SG Legal Search 2 миллиона 149 тысяч гривен (51,3 тысячи долларов). При этом годом ранее, в декларации за 2022-й, его заработок в этой фирме составлял 862 тысячи гривен (20,6 тысячи долларов).