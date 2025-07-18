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Брат нового премьера Украины Свириденко работает в Великобритании

В Лондоне Виталий Свириденко зарабатывает свыше 2 миллионов гривен в год.

Источник: Аргументы и факты

Родной брат Юлии Свириденко, которую назначили на пост главы украинского правительства, работает в британской юридической фирме в Лондоне. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на налоговые и регистрационные документы.

Из документов следует, что Виталий Свириденко получает доход в рекрутинговой компании SG Legal Search. Организация зарегистрирована в 2017 году и находится в частной квартире в неблагополучном районе Хакни.

При этом известно, что за 2023 год брат нового премьера Украины заработал в SG Legal Search 2 миллиона 149 тысяч гривен (51,3 тысячи долларов). При этом годом ранее, в декларации за 2022-й, его заработок в этой фирме составлял 862 тысячи гривен (20,6 тысячи долларов).

Напомним, ранее стало известно, что украинский парламент поддержал состав нового правительства во главе с Юлией Свириденко.