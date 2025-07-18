Посол Ирана Джалали подтвердил вступление в силу договора о партнёрстве с РФ

Дипломат подтвердил, что документ теперь обязателен к исполнению. Он пояснил, что соглашение прошло все необходимые процедуры ратификации в обеих странах. В России его одобрил парламент и подписал президент Владимир Путин. В Иране документ ратифицировали парламент и Совет стражей конституции, после чего президент утвердил его как закон.