Посол Ирана Джалали подтвердил вступление в силу договора о партнёрстве с РФ

Стратегический договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Дипломат подтвердил, что документ теперь обязателен к исполнению. Он пояснил, что соглашение прошло все необходимые процедуры ратификации в обеих странах. В России его одобрил парламент и подписал президент Владимир Путин. В Иране документ ратифицировали парламент и Совет стражей конституции, после чего президент утвердил его как закон.
Согласно условиям договора, он автоматически вступил в силу через 30 дней после последнего уведомления о завершении внутригосударственных процедур. Срок действия соглашения составляет 20 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.
«Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — констатировал Джалали.
Ранее стало известно, как Иран будет восстанавливать свою ядерную промышленность после конфликта с Израилем. По словам вице-президента Исламской Республики Мохаммада Эслами, местные специалисты заранее оценили возможный ущерб в случае кризиса и подготовили комплекс мер.