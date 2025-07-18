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Мединский рассказал, что его поражает в Путине

Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. В этом признался помощник российского лидера Владимир Мединский.

Выступления Путина на историческую тему очень профессиональны, заявил Мединский.

Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. В этом признался помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Президент разбирается в истории лучше многих из нас», — передает слова Мединского KP.RU. Он подчеркнул, что это его всегда поражало в президенте. Данная характеристика делает выступления президента на исторические темы особенно интересными, заключил Мединский.

Владимир Путин в своих обращениях неоднократно подчеркивал, что знание истории своей страны является основой национальной идентичности и важным ориентиром для молодежи. Он отмечает, что понимание исторических корней и достижений предков способствует единству народа и обеспечивает преемственность в развитии страны.

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