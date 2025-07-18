Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о разработке ТЭО Трансафганской ж/д

В Кабуле 17 июля в рамках первой встречи министров иностранных дел Республики Узбекистан, Афганистана и Исламской Республики Пакистан состоялось подписание рамочного межправительственного соглашения о разработке ТЭО по маршруту «Термез — Найбабад — Майданшахр — Логар — Харлачи».
Соглашение было подписано между министерством транспорта Узбекистана, министерством общественных работ Афганистана и министерством железных дорог Пакистана. В соответствии с документом, заказчиком всех работ, связанных с разработкой ТЭО проекта, определен головной трехсторонний проектный офис, созданный в Ташкенте.
В рамках проекта к настоящему времени странами-участницами проведены процедуры внутригосударственных согласований, состоялись несколько встреч в формате видеоконференций между железнодорожными администрациями трех стран.
В ведомстве отметили, что подписание документа способствует главным образом ускорению реализации проекта и созданию единого транспортного хаба Евразии, а также углублению многостороннего развития отношений между государствами.
МИД Афганистана в свою очередь отметил, что соглашение знаменует собой важную веху в трехсторонних усилиях по развитию стратегического железнодорожного коридора, соединяющего Центральную и Южную Азию. Прогресс в реализации проекта замедлился из-за нехватки финансирования и сохраняющихся политических сложностей в Афганистане.
Несмотря на эти трудности, трехстороннее соглашение о проведении технико-экономического обоснования отражает возобновление импульса и политической воли для продвижения проекта вперед при нынешней администрации исламского эмирата… Этот проект важен не только для Афганистана, но и является мостом для торговли и сотрудничества между Центральной и Южной Азией.
По мнению главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидова, этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты.
Подтвердили свою приверженность укреплению торговых связей, расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной промышленности и строительстве, а также увеличению возможностей Термезского международного торгового центра.
В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству Трансафганской железной дороги. А осенью того же года АО «Узбекистон темир йуллари» и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.
В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов.
По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около $5 млрд новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
Для справки: 18 июля 2023 года в городе Исламабад представителями трех стран-участниц был согласован окончательный маршрут Термез — Найбабад — Майданшахр — Логар — Харлачи железнодорожной линии «Узбекистан — Афганистан — Пакистан». В том же году совместно с АО «Боштранслойиха» и компании E&Y (big four) было разработано предварительное ТЭО.