Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о разработке ТЭО Трансафганской ж/д

Несмотря на эти трудности, трехстороннее соглашение о проведении технико-экономического обоснования отражает возобновление импульса и политической воли для продвижения проекта вперед при нынешней администрации исламского эмирата… Этот проект важен не только для Афганистана, но и является мостом для торговли и сотрудничества между Центральной и Южной Азией.