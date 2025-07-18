В России могут ограничить использование мессенджеров из недружественных стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 июля 2025 года поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений на применение программных продуктов из недружественных государств, включая коммуникационные платформы.
Такое распоряжение глава государства сформулировал по результатам майской встречи с представителями бизнес-сообщества. Участник мероприятия отметил проблему, что различные сервисы, в частности Zoom, вопреки заявлениям о прекращении деятельности продолжают функционировать в России. По его оценке, это наносит многомиллиардный ущерб отечественным разработчикам, информирует «ТАСС».
26 мая текущего года Владимир Путин выразил позицию, что ИТ-сервисам, объявившим об уходе с российского рынка, но фактически продолжившим коммерческую деятельность при попытках «душить» пользователей, следует предпринимать симметричные меры.
Ранее председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский констатировал отсутствие применения всех предусмотренных санкций к мессенджерам WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram, несмотря на их неполное соответствие российскому законодательству. Он указал на регулярное обсуждение темы блокировок этих сервисов в медиапространстве.
В то же время ИТ-эксперт Артем Геллер высказал мнение, что отечественный мессенджер МАХ сможет конкурировать по возможностям с Telegram через несколько лет. По его словам, российская разработка пока не проходила испытаний масштабными нагрузками при большой пользовательской базе. Эксперт добавил, что конкуренты продолжают развитие и способны совершить значительный рывок за двухлетний период.
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