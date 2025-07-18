В России могут ограничить использование мессенджеров из недружественных стран

В то же время ИТ-эксперт Артем Геллер высказал мнение, что отечественный мессенджер МАХ сможет конкурировать по возможностям с Telegram через несколько лет. По его словам, российская разработка пока не проходила испытаний масштабными нагрузками при большой пользовательской базе. Эксперт добавил, что конкуренты продолжают развитие и способны совершить значительный рывок за двухлетний период.