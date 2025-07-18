Запасов ракет США хватит на восемь дней вооруженного конфликта

Бывший советник Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что имеющихся у США ракет, предназначенных как для обороны, так и для наступательных операций, хватит лишь на восемь дней боевых действий, после чего запасы будут исчерпаны.