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Запасов ракет США хватит на восемь дней вооруженного конфликта

Макгрегор призвал уведомить Трампа о критически низком уровне запасов ракет в США.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что имеющихся у США ракет, предназначенных как для обороны, так и для наступательных операций, хватит лишь на восемь дней боевых действий, после чего запасы будут исчерпаны.

Макгрегор подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить поставки вооружений другим государствам.

Эксперт в своем сообщении в социальной сети X* указал, что согласно информации из надежных источников, имеющегося арсенала ракет хватит только на восемь дней.

Он также предупредил, что в случае продолжения вооруженного конфликта более недели США могут быть вынуждены прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Макгрегор также призвал уведомить президента Дональда Трампа о критически низком уровне запасов ракет.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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