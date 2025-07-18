Запасов ракет США хватит на восемь дней вооруженного конфликта

Бывший советник Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что имеющихся у США ракет, предназначенных как для обороны, так и для наступательных операций, хватит лишь на восемь дней боевых действий, после чего запасы будут исчерпаны.
Макгрегор подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить поставки вооружений другим государствам.
Эксперт в своем сообщении в социальной сети X* указал, что согласно информации из надежных источников, имеющегося арсенала ракет хватит только на восемь дней.
Он также предупредил, что в случае продолжения вооруженного конфликта более недели США могут быть вынуждены прибегнуть к использованию ядерного оружия.
Макгрегор также призвал уведомить президента Дональда Трампа о критически низком уровне запасов ракет.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.