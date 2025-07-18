Baijiahao: Путин дал жесткий ответ Японии по Курильским островам

27 июня стало известно, что Москва жестко ответила Японии на постоянное давление со стороны Токио, а также требование отдать Курильские острова. В последние годы Токио все чаще поддерживает санкции, направленные против Москвы, а также открыто заявляет о своих правах на Курильские острова. России эта территория досталась по итогам Второй мировой войны.