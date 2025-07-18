Боец ВС РФ рассказал, как снайпер уничтожил десятки дронов «Баба-Яга» ВСУ

«Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы её хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы не одну её сбили, имеем понятие, куда надо бить. У неё слабое место — это аккумуляторы. Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает», — подчеркнул Беня.