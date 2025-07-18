Системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника

Наибольшее количество дронов уничтожено над Брянской областью (31), Орловской областью (17) и Московским регионом (10), включая три аппарата, направлявшихся к столице. Еще четыре беспилотника сбиты над Крымом, три над Азовским морем, по два над Смоленской и Нижегородской областями и по одному над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также один над Черным морем.