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Системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника в различных регионах страны и над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника в различных регионах страны и над акваториями Азовского и Черного морей. Согласно данным Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Брянской областью (31), Орловской областью (17) и Московским регионом (10), включая три аппарата, направлявшихся к столице. Еще четыре беспилотника сбиты над Крымом, три над Азовским морем, по два над Смоленской и Нижегородской областями и по одному над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также один над Черным морем.

Напомним, что 17 июля с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что Киев вербует наемников в Латинской Америке.

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