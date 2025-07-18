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Замминистра строительства Воронежской области отпустили после допроса

16 июля заместитель министра строительства Воронежской области Виталий Жебин был доставлен в главное региональное управление МВД на допрос.

С ним произвели следственные мероприятия и вечером того же дня отпустили домой. По информации полиции, Жебину не предъявили никаких обвинений.

Издание «Площадь» проинформировало, что к чиновнику от правоохранителей возникли вопросы по делу главы местного управления строительной политики мэрии столицы Черноземья Евгения Шишкина, который оказался под следствием по подозрению в коррупционных действиях и в хищении бюджетных средств на сумму более 37 миллионов рублей при благоустройстве Петровской набережной. По этому инциденту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня, 18 июля, господин Жебин должен выйти на работу без последствий после задержания.