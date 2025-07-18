Замминистра строительства Воронежской области отпустили после допроса

Издание «Площадь» проинформировало, что к чиновнику от правоохранителей возникли вопросы по делу главы местного управления строительной политики мэрии столицы Черноземья Евгения Шишкина, который оказался под следствием по подозрению в коррупционных действиях и в хищении бюджетных средств на сумму более 37 миллионов рублей при благоустройстве Петровской набережной. По этому инциденту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.