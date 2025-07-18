Договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве вступил в силу

Договор прошел ратификацию в Государственной думе и Совете Федерации России, а также был подписан президентом Владимиром Путиным. В Иране документ одобрил парламент, утвердил Совет стражей конституции, после чего президент издал его в качестве закона. Согласно условиям соглашения, оно вступает в силу через 30 дней после последнего письменного уведомления о завершении всех процедур, и действует в течение 20 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.