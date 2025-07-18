Запасов ракет в США хватит только на восемь дней боевых действий

«Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надёжные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней. Это значит, что мы сможем воевать в течение восьми дней, а затем нам придётся прибегнуть к ядерному оружию», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Макгрегор выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп осведомлен об этой ситуации. Он подчеркнул, что американскому лидеру должны докладывать о фактическом положении дел с запасами.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, которые Киев оплатит сам. При этом он пригрозил России пошлинами, если конфликт не урегулируют за 50 дней, и пообещал поставить Киеву новые системы ПВО.