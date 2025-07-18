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Запасов ракет в США хватит только на восемь дней боевых действий

США необходимо уменьшить объёмы поставок вооружений за рубеж, так как собственные арсеналы страны находятся на исходе, а запасов ракет хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий. Об этом заявил бывший советник министра обороны Соединённых Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Источник: Life.ru

«Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надёжные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней. Это значит, что мы сможем воевать в течение восьми дней, а затем нам придётся прибегнуть к ядерному оружию», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Макгрегор выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп осведомлен об этой ситуации. Он подчеркнул, что американскому лидеру должны докладывать о фактическом положении дел с запасами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, которые Киев оплатит сам. При этом он пригрозил России пошлинами, если конфликт не урегулируют за 50 дней, и пообещал поставить Киеву новые системы ПВО.

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