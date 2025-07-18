Союз армян России подтвердил важность стратегического партнёрства с Москвой

Ранее Абрамян заявил, что Пашинян не оправдал доверия граждан и должен добровольно уйти в отставку. По его мнению, премьер-министру следует признать свою неспособность эффективно управлять страной и освободить пост. Тем временем сам Пашинян признал ошибкой задержку с признанием Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Как заявил премьер, такое решение следовало принять раньше — ещё в 2022 году.