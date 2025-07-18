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Союз армян России подтвердил важность стратегического партнёрства с Москвой

Россия остаётся ключевым союзником Армении, и этот стратегический курс соответствует долгосрочным интересам армянского народа. Об этом заявил председатель Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнёром. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства», — подчеркнул Абрамян, отметив значимость российско-армянских отношений.

Особую озабоченность Абрамян выразил по поводу текущего политического курса Еревана. Он убежден, что действия премьер-министра Никола Пашиняна идут вразрез с национальными интересами, создавая угрозу стабильности и безопасности страны. В связи с этим лидер Союза армян России призвал к более взвешенной внешней политике, основанной на традиционных союзнических отношениях с Москвой.

Ранее Абрамян заявил, что Пашинян не оправдал доверия граждан и должен добровольно уйти в отставку. По его мнению, премьер-министру следует признать свою неспособность эффективно управлять страной и освободить пост. Тем временем сам Пашинян признал ошибкой задержку с признанием Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Как заявил премьер, такое решение следовало принять раньше — ещё в 2022 году.

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