В Балтийске корабли Балтфлота учились отражать атаки с воздуха

В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24. При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств ПВО кораблей. В ходе учений также были отработаны задачи по уничтожению беспилотников.