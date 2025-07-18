В Балтийске корабли Балтфлота учились отражать атаки с воздуха

В Балтийске на кораблях Балтийского флота прошли плановые учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба БФ.
В манёврах было задействовано более 10 надводных кораблей и катеров. Экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении ударов с воздуха.
В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24. При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств ПВО кораблей. В ходе учений также были отработаны задачи по уничтожению беспилотников.
Морские пехотинцы Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы на одном из полигонов в Калининградской области.