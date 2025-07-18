Американский штат подал иск в суд на Белый дом из-за железной дороги

Управление высокоскоростных железных дорог Калифорнии инициировала судебное разбирательство против администрации Дональда Трампа. Причиной послужил отказ в финансировании проекта скоростной железной дороги (HSR), связывающей Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Речь идет о невыделении 4 миллиардов долларов из федерального бюджета, передает Reuters.
С иском в Окружной суд США в Лос-Анджелесе выступило ведомство, курирующее проект. В документе оспаривается отмена финансирования как произвольное и необоснованное злоупотребление властными полномочиями.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение Министерства транспорта США последовало на этапе активной подготовки к укладке путей на начальном участке трассы между Бейкерсфилдом и Мерседом. Ньюсом охарактеризовал прекращение федеральной поддержки HSR как мелкую политическую месть, мотивированную личной неприязнью президента Трампа к Калифорнии и проекту, а не объективными обстоятельствами.
Ранее действующий президент объявил о прекращении федерального финансирования калифорнийского HSR, инициированного в 2008 году тогдашним губернатором Арнольдом Шварценеггером. Трамп раскритиковал растущую стоимость проекта и затягивание сроков. Глава Минтранса выразил уверенность, что администрация отразит любые судебные иски, оспаривающие отмену финансирования.
К настоящему моменту возведено порядка 50 инфраструктурных объектов, включая мостовые сооружения и путепроводы. Проектная протяженность железнодорожной сети составляет 1 249 километров. Предполагается, что поезда смогут развивать скорость, превышающую 350 километров в час.
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