Американский штат подал иск в суд на Белый дом из-за железной дороги

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение Министерства транспорта США последовало на этапе активной подготовки к укладке путей на начальном участке трассы между Бейкерсфилдом и Мерседом. Ньюсом охарактеризовал прекращение федеральной поддержки HSR как мелкую политическую месть, мотивированную личной неприязнью президента Трампа к Калифорнии и проекту, а не объективными обстоятельствами.