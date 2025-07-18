В США хотят отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России

Военно-воздушные силы США, скорее всего, откажутся от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона — России и Китая. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.