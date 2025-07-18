«И где это письмо?»: Вэнс возмутился статьёй WSJ о Трампе и Эпштейне

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?» — написал он.
Он категорически отверг достоверность публикации и обвинил издание в пренебрежении журналистскими стандартами. Вэнс также задался вопросом: почему редакция не уведомила «жертву этой заказной статьи» и не проверила информацию должным образом перед публикацией.
Напомним, что WSJ опубликовала одно громкое утверждение: якобы Дональд Трамп подарил Эпштейну на 50-летие рисунок обнажённой женщины со своей подписью. Издание ссылалось на альбом поздравлений, собранный Гислейн Максвелл. Сам Трамп назвал материал фейком и пообещал подать в суд на редакцию.