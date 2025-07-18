«И где это письмо?»: Вэнс возмутился статьёй WSJ о Трампе и Эпштейне

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?» — написал он.