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«И где это письмо?»: Вэнс возмутился статьёй WSJ о Трампе и Эпштейне

Материал The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Дональд Трамп якобы отправлял поздравительное письмо скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, является «чушью». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей соцсети Х. По словам политика, никаких доказательств у журналистов нет.

Источник: Life.ru

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?» — написал он.

Он категорически отверг достоверность публикации и обвинил издание в пренебрежении журналистскими стандартами. Вэнс также задался вопросом: почему редакция не уведомила «жертву этой заказной статьи» и не проверила информацию должным образом перед публикацией.

Напомним, что WSJ опубликовала одно громкое утверждение: якобы Дональд Трамп подарил Эпштейну на 50-летие рисунок обнажённой женщины со своей подписью. Издание ссылалось на альбом поздравлений, собранный Гислейн Максвелл. Сам Трамп назвал материал фейком и пообещал подать в суд на редакцию.

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