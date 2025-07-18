Московскую область атаковали 10 беспилотников. Военная операция, день 1241-й

8:25 Вашингтон не одобрил кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Железняк.
8:14 Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву.
8:09 Украина позволит иностранным оружейным компаниям тестировать их новейшие разработки в зоне российско-украинского конфликта, заявила созданная украинским правительством платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, Сообщили в Минобороны.
31 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 17 — над Орловской, 10 — над Московской, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1241-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.