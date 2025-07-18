Московскую область атаковали 10 беспилотников. Военная операция, день 1241-й

31 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 17 — над Орловской, 10 — над Московской, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.