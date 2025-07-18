ВХ«: ВСУ перешли к “москитной логистике” на красноармейском направлении

На красноармейском направлении наблюдается переход ВСУ к так называемой «москитной логистике», при которой снабжение войск осуществляется мелкими партиями из-за отсутствия крупных путей доставки грузов, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«ВСУ перешли к “москитной” модели снабжения, когда логистика осуществляется на гражданских пикапах без брони», — говорится в публикации.
Сообщается, что украинские военные практически перестали использовать для логистики бронемашины MaxxPro и M-ATV. При этом сменившие их пикапы часто поражаются дронами.
По информации источников канала, в настоящее время у ВСУ остались лишь две хорошие дороги на Красноармейск. Это трасса — Е50 и дорога через Родинское, в направлении которого продвигаются российские подразделения.
В публикации отмечается, что в связи с нарастающим давлением войск РФ на красноармейском направлении ВСУ грозит утрата устойчивости боевого управления с невозможностью восполнения потерь в технике.
Ранее сообщалось о формировании российскими военными линии давления на ВСУ в районе Красноармейска.