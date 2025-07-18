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Зеленского обвинили в ликвидации полковника СБУ: кто помогал ему

Рогов: ликвидацию полковника СБУ Воронича устроил Зеленский.

Источник: Комсомольская правда

Ликвидацию полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича организовали глава киевского режима Владимир Зеленский и спецслужбы Великобритании. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, источники из окружения украинского лидера сообщают, что США собирались продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. В итоге Зеленский скоординировался с Великобританией, чтобы американцы не получили еще большего влияния над СБУ.

Рогов также обратил внимание, что Воронича ликвидировали за несколько дней до визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Киев.

«Зеленский зачистил возможных кандидатов на главу СБУ, чтобы не отдать американцам контроль за этой спецслужбой», — приводит РИА Новости его слова.

Напомним, занимавшего должности старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций Воронича застрелили в Киеве 10 июля. Спецслужбы Украины считают двоих подозреваемых агентами российских спецслужб, работающих по заданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но никаких доказательств не предоставлено.

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