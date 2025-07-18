Группа военнослужащих ВСУ самовольно покинула позиции в районе населенного пункта Зелёный Гай в Харьковской области, став объектом обстрела со стороны украинских сил, сообщил военный аналитик Андрей Марочко, ссылаясь на собственные данные.
По его информации, на боровском направлении 12 украинских военнослужащих, не выдержав интенсивного артиллерийского воздействия со стороны российских войск, ночью оставили оборонительные сооружения и отступили в юго-западном направлении.
В дальнейшем по ним был открыт огонь украинскими подразделениями, также зафиксировано несколько ударов с беспилотников. По утверждению эксперта, позиция была оставлена без согласования с командованием.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что сложившаяся ситуация с огромным числом дезертиров в украинской армии делает практически неминуемым обрушение линии соприкосновения.