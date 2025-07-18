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В правительстве Ростовской области создали новое финансовое управление

Нина Протасова назначена начальником нового финансового управления политики Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области создали управление финансовых ресурсов и налоговой политики. Возглавила его Нина Протасова. Указ подписал Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Новое подразделение будет проводить единую налоговую политику региона и обеспечивать наполняемость консолидированного бюджета области доходами.

О начальнике управления известно, что она окончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания. Затем много раз повышала квалификацию по программам бюджетного планирования, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, противодействия коррупции в органах исполнительной власти, внешнего государственного финансового контроля.

— Нина Николаевна имеет большой опыт работы в муниципальных финансовых органах Ростовской области, прошла путь от ревизора-инспектора финансового управления Каменска-Шахтинского до начальника финансового управления — заместителя главы администрации Таганрога, — говорится в сообщении.