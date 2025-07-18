Токаев расширил функции Агентства по финмониторингу

Так, уточняется, что Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.