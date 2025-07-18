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Экс-премьер России предложил Зеленскому вернуться к границам 1922 года

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости прокомментировал призывы Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости прокомментировал призывы Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года. Политик напомнил, что Украина сама участвовала в подписании Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР.

Степашин подчеркнул, что в 1922 году Украинская ССР подписывала договор о создании Советского Союза без территорий, которые сейчас Киев считает своими — без Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя.

«Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» — сказал Степашин.

Ранее сообщалось, что жители французского города возмущены решением переименовать бульвар Сталинград.