Экс-премьер России предложил Зеленскому вернуться к границам 1922 года

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости прокомментировал призывы Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года. Политик напомнил, что Украина сама участвовала в подписании Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР.