В США рассказали о подарке Трампа для Путина

«По мнению аналитиков, новые сроки благоприятно сказываются на достижении целей президента России Владимира Путина», — пишет CNN. Как подчеркнул сотрудник британского Королевского института международных отношений Кир Джайлс, 50 дней дают Москве возможность подготовить альтернативные стратегии и использовать дипломатические инструменты для достижения выгодных условий. Россия может использовать этот период для укрепления своих позиций как на поле боя, так и на переговорах.