В Харьковской области дезертировало подразделение ВСУ

Подразделение Вооруженных сил Украины дезертировало в районе села Зеленый Гай в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области», — рассказал эксперт.
По его данным, на данном участке дезертировали 12 украинских военных. Не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, украинские солдаты под покровом ночи покинули свои позиции и ушли в юго-западном направлении.
Марочко отметил, что по беглецам ВСУ открыли «дружественный огонь». Также по ним было сделано несколько сбросов с беспилотника.
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