Дискуссия на встрече по Байкалу вылилась в заявления о «ряженых» и переход на личности

На площадке Госдумы прошло заседание экспертного совета комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и межфракционной рабочей группы «Байкал». Обсуждался насущный и «жаркий» вопрос для двух регионов — Иркутской области и Республики Бурятия — поправки в закон «Об охране озера Байкал». Особенно ярко ученые, общественность, депутаты Госдумы и губернатор одного из регионов жарко обсуждали судьбу лесов вокруг озера. Местами дебаты вылились в перепалку — Вячеслав Фетисов назвал тех людей из Бурятии, которые высказались за новую версию закона, ряжеными. В ответ глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал передать эти слова жителям региона, на что депутат ГД Вячеслав Фетисов не выдержал и перешел на «ты», пишет ИА IrkutskMedia.
Само заседание прошло 16 июля. Об итогах вкратце: была утверждена схема передачи всех решений по лесным вырубкам и строительству вдоль береговой линии Байкала в ведение специальной комиссии, работающей под контролем Российской академии наук. Особый акцент на заседании сделали на защите экологии и учёте потребностей жителей прибайкальских сёл Бурятии и Приангарья.
О необходимости поправок в закон говорили глава Бурятии Алексей Цыденов, депутат Госдумы от Иркутской Сергей Тен и ряд других известных лиц. Противники этой версии законопроекта не стеснялись в выражениях. Среди них Вячеслав Фетисов, который является первым заместителем председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Бывший хоккеист назвал присутствующих на заседании сторонников закона непонятными людьми.
— Странно, сидят непонятные люди за столом, а члены академии наук сидят там на стульчике.
Также Фетисов раскритиковал жителей Бурятии, которые на встрече с ним рассказали о проблемах жизни у Байкала. Депутат назвал их «ряжеными».
— Я передам жителям республики, что вы их ряжеными называете, — ответил Цыденов.
— Да передавай чё хочешь! — получил глава региона от Фетисова в ответ.
Позже Фетисов не стал извиняться за тон.
«Я как старший по возрасту и по партии — 23 года в высшем совете “Единой России”… Есть такой формат обращения на “ты”», — заявил Фетисов.
Напомним, в ноябре 2023 года Вячеслав Фетисов прилетал в Бурятию и встречался с местными жителями. На встрече с депутатом Госдумы жители прибайкальского села Гремячинск рассказали о своих проблемах в условиях жизни в ЦЭЗ. Среди выступавших были многодетная мать, жена участника СВО, мать-одиночка Евгения Черняева и многие другие. В первую очередь они высказались о своих земельных участках, принадлежащих им, но в силу закона о Байкале находящихся в аренде.
Ранее Алексей Цыденов обратился к президенту России с предложением о доработке федерального закона, регулирующего охрану Байкала. Путин поддержал инициативу.