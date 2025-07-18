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Рогов: Полковника СБУ Воронича убил Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с британскими спецслужбами организовал убийство полковника СБУ Ивана Воронича. Такое мнение в пятницу, 18 июля, выразил член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по делам суверенитета Владимир Рогов.

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с британскими спецслужбами организовал убийство полковника СБУ Ивана Воронича. Такое мнение в пятницу, 18 июля, выразил член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по делам суверенитета Владимир Рогов.

— От источников в окружении Зеленского получена проверенная информация, что американцы собирались продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому его убийство — однозначно скоординированная акция Зеленского и британских спецслужб, — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Воронич более десяти лет участвовал в антироссийских операциях и возглавлял направление по организации диверсий. Авторы материала отмечают, что действия убийц указывают на предварительную подготовку и знание распорядка дня полковника.

О смерти военного сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, все произошло примерно в 09:00 по местному времени. Позже появились кадры момента убийства Воронича.

*Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.