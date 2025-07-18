В своём заявлении компартия подчеркнула, что современные власти как будто «сожалеют» о победе советского народа над фашизмом, забывая о значении Сталинградской битвы в ходе Второй мировой войны. Заместитель мэра города Александра Руссо, в свою очередь, заявила, что Франции следует чтить «только по-настоящему значимые исторические события», имеющие отношение именно к ней. По данным издания, от 50 до 100 человек могут понести личные убытки из-за смены адреса и связанных с этим затрат. Однако обращения граждан в мэрию не дали результатов.