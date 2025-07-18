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Им не нужен Сталинград: Во Франции вспыхнул скандал из-за переименования бульвара

Решение властей французского города Драп убрать из названия бульвара слово «Сталинград» и заменить его на «Рив дю Павийон» вызвало бурю возмущения среди жителей и местных политиков. Коммунисты назвали это проявлением неуважения к победе над нацизмом. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

Источник: Life.ru

«Использование (Названия. — прим. Life.ru) Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами», — сказал бывший секретарь местного отделения Компартии Филипп Пеллегрини.

В своём заявлении компартия подчеркнула, что современные власти как будто «сожалеют» о победе советского народа над фашизмом, забывая о значении Сталинградской битвы в ходе Второй мировой войны. Заместитель мэра города Александра Руссо, в свою очередь, заявила, что Франции следует чтить «только по-настоящему значимые исторические события», имеющие отношение именно к ней. По данным издания, от 50 до 100 человек могут понести личные убытки из-за смены адреса и связанных с этим затрат. Однако обращения граждан в мэрию не дали результатов.

Переименование объектов, связанных с русской культурой и историей, стало заметной тенденцией в Европе. Ранее в столице Эстонии единственный профессиональный театр на русском языке — Русский театр в Таллине — был официально переименован в Театр Сюдалинна. Несмотря на смену названия, учреждение обещает сохранить русскоязычный репертуар.