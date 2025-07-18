Набросок голой женщины: Трамп потребовал обнародовать стенограммы по делу Эпштейна

Среди других, кто, судя по всему, отправил поздравления с днем рождения в подборку, были адвокат Эпштейна Алан Дершовиц и Векснер, которые, как утверждается, написали: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь… и вот оно…», а также нарисовали линию, которая, по словам Журнала, была «похожа на женскую». груди". Векснер отказался от комментариев через своего представителя.