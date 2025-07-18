Набросок голой женщины: Трамп потребовал обнародовать стенограммы по делу Эпштейна

Дональд Трамп требует обнародовать стенограммы большого жюри присяжных по делу Эпштейна на фоне сообщения о «непристойной» записке ко дню рождения. Американский президент поручил генпрокурору США Пэм Бонди добиваться обнародования показаний по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и угрожает подать в суд на издание Wall Street Journal.
Дональд Трамп заявил в четверг, что дал указание своему генеральному прокурору Пэм Бонди добиваться обнародования показаний большого жюри присяжных, связанных с делом Джеффри Эпштейна о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, поскольку он стремился смягчить споры вокруг истории о том, что он якобы опубликовал набросок обнаженной женщины для альбома Эпштейна, посвященного его 50-летию.
Президент США заявил в социальной сети Truth, что он уполномочил министерство юстиции добиваться публичного обнародования материалов, которые находятся под грифом «секретно», сославшись на «смехотворный объем огласки, предоставленной Джеффри Эпштейну».
Пэм Бонди, которая несколько дней подряд подвергалась обвинениям со стороны ультраправых сторонников Трампа в том, что она плохо справилась с управлением и не выполнила обещания обнародовать ранее секретные документы по делу Эпштейна, ответила на сообщение Трампа собственным постом, в котором пообещала выполнить директиву.
Всплеск активности последовал за публикацией в The Wall Street Journal статьи, в которой сообщалось, что Трамп опубликовал письмо, названное «непристойным» и содержащее рисунок обнаженного женского силуэта вокруг напечатанного на машинке личного послания Эпштейну, в альбоме «День рождения», составленном Гислейн Максвелл.
«Пара маленьких дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента — волнистое “Дональд” ниже талии, имитирующее лобковые волосы», — говорится в журнале о предполагаемом рисунке. В конце письма говорилось: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».
Трамп опроверг в интервью изданию, что он был автором поздравления с днем рождения, и через несколько часов после публикации статьи объявил, что намерен подать иск в пространном посте в социальной сети Truth, назвав репортаж фальшивым и назвав его тем, что он назвал «мистификацией Эпштейна».
Президент США сообщил в своем посте, что он лично сказал Руперту Мердоку и главному редактору The Wall Street Journal Эмме Такер, что письмо было поддельным, и что он подаст в суд, если история об этом письме будет опубликована.
«Мистер Мердок заявил, что позаботится об этом, но, очевидно, у него не было на это полномочий», — написал Трамп. «Вместо этого они все равно публикуют ложную, злонамеренную, дискредитирующую историю. Президент Трамп вскоре подаст в суд на The Wall Street Journal, News Corp и мистера Мердока».
Заявление Трампа последовало за попытками президента и чиновников Белого дома опровергнуть эту историю, в том числе путем оказания давления на The Wall Street Journal с целью предоставления копии письма, которую он не предоставил, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
По мере того как в Вашингтоне становилось все больше известно о существовании этой истории, вопрос о том, будет ли она опубликована и действительно ли Трамп нарисовал фигуру женщины, стал чем-то вроде салонной игры между чиновниками администрации, союзниками Трампа и журналистами.
Издание признало, что неясно, как было подготовлено письмо с подписью Трампа, но сообщило, что в нем содержалась напечатанная на машинке записка, которая, как утверждается, была оформлена как воображаемый разговор между Трампом и Эпштейном.
Записка, как сообщается, начиналась словами: «Голос за кадром: в жизни должно быть нечто большее, чем просто иметь все», — начиналась записка.
Дональд: Да, есть, но я не скажу тебе, что это такое.
Джеффри: Я тоже не скажу, потому что я тоже знаю, что это такое.
Дональд: У нас есть кое-что общее, Джеффри.
Джеффри: Да, есть, если подумать.
Дональд: Загадки никогда не стареют, ты это заметил?
Джеффри: По правде говоря, мне стало ясно, когда я видел тебя в последний раз.
Дональд: Друг — это замечательно. С Днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом.
The Wall Street Journal сообщил, что Максвелл собрала письма от Трампа и десятков других партнеров Эпштейна, включая владельца L Brands Леса Векснера, для альбома в честь дня рождения в 2003 году, за три года до того, как Эпштейна обвинили в сексуальных домогательствах.
The Wall Street Journal также сообщил, что альбом в кожаном переплете был среди документов, изученных чиновниками Министерства юстиции, которые в то время вели расследование в отношении Эпштейна и Максвелл.
Среди других, кто, судя по всему, отправил поздравления с днем рождения в подборку, были адвокат Эпштейна Алан Дершовиц и Векснер, которые, как утверждается, написали: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь… и вот оно…», а также нарисовали линию, которая, по словам Журнала, была «похожа на женскую». груди". Векснер отказался от комментариев через своего представителя.
Дершовиц сказал журналу: «Прошло много времени, и я не помню содержания того, что я, возможно, написал».
Альбом 2003 года с поздравлениями от Трампа с днем рождения был выпущен за год до того, как Трамп похвалил Эпштейна в статье 2002 года в журнале New York magazine. «Я знаю Джеффа 15 лет. Потрясающий парень», — сказал Трамп изданию. «С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины так же сильно, как и мне, и многие из них моложе его. Без сомнения, Джеффри наслаждается своей общественной жизнью».
Но в последние дни, когда полемика вокруг Эпштейна разгорелась после долгих лет бездействия, Трамп попытался увести республиканцев Maga от этой темы, назвав ее «мистификацией».
Джей Ди Вэнс выступил в защиту Трампа в четверг вечером. «Простите за выражение, но эта история — полная чушь. WSJ должно быть стыдно за ее публикацию», — написал Вэнс на X. «Где это письмо? Вы были бы шокированы, узнав, что они никогда не показывали это нам перед публикацией? Кто-нибудь искренне верит, что это похоже на Дональда Трампа?».