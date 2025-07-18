Мы выражаем глубокую озабоченность планами молдавских властей вновь ограничить конституционное право тысяч граждан Молдовы, которые проживают в России и которые хотят участвовать в выборах своего парламента.
Она отметила, что право на участие в голосовании является фундаментальным правом каждого гражданина в демократической стране.
Прошлогодние объяснения Кишинева об угрозах безопасности на территории России были несостоятельны и политически мотивированы. Весь мир убедился в их безосновательности. Российская Федерация обладает безупречным опытом организации избирательных участков для граждан десятков зарубежных государств, гарантирует полную безопасность избирателей, безопасность комиссий, наблюдателей.
По словам Захаровой, численность молдавской диаспоры в России превышает 300 тысяч человек.
Так вот, уже сейчас мы видим почти 20 тысяч предварительных регистраций граждан Молдавии в России, которые хотят проголосовать на выборах 28 сентября. Если Кишинев снова ограничит их возможностями только двух участков, то часть этих людей, которые уже на сегодня заявили о своем желании проголосовать, буквально потеряют свое конституционное право. А лучше сказать, оно будет у них украдено.
По ее словам, предусмотренная молдавским законодательством возможность открытия дополнительных избирательных участков за рубежом, включая Россию, существует, и организационных правовых барьеров для открытия на территории России избирательных участков в рамках выборов в парламент Молдовы нет.
Российская сторона готова предоставить все необходимые условия и готова взаимодействовать с молдавскими избирательными органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе и технических. Даже правозащитная организация в Молдавии, включая финансируемые Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, признают доводы властей об отказе в открытии участков Российской Федерации необоснованными. Это подтверждает политизированный характер решений Кишинева.
Она отметила, что отказ Кишинева открыть уже в этом году дополнительные участки в РФ — это не вопрос безопасности, не вопрос логистики, но «сознательная политика правящей в Молдове партии и, конечно, в первую очередь, президента этой страны, направленная на исключение голосов определенной части молдавской диаспоры по именно политическим соображениям».
В МИД РФ подчеркнули, что для обеспечения прав молдавских граждан необходимо открыть не менее девяти, а лучше 10 избирательных участков в ключевых городах России. Внешнеполитическое ведомство призвало молдавские власти проявить ответственность, соблюсти собственные же законы, международные обязательства в сфере избирательных прав, заверив, что Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу.