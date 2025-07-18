В МИД РФ обеспокоены тем, что власти Молдовы снова пытаются ограничить права избирателей

Так вот, уже сейчас мы видим почти 20 тысяч предварительных регистраций граждан Молдавии в России, которые хотят проголосовать на выборах 28 сентября. Если Кишинев снова ограничит их возможностями только двух участков, то часть этих людей, которые уже на сегодня заявили о своем желании проголосовать, буквально потеряют свое конституционное право. А лучше сказать, оно будет у них украдено.