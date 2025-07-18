Израиль вновь нанес авиаудар по соседней арабской стране

Столкновения возобновились в четверг днем в Суэйде, когда сирийские государственные СМИ сообщили, что друзские группировки в отместку совершили нападения на бедуинские деревни, в результате чего погибло много мирных жителей и началась волна перемещений населения после того, как ранее на этой неделе бедуинские племена сражались бок о бок с правительственными войсками против друзских боевиков.