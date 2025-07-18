Израиль вновь нанес авиаудар по соседней арабской стране

Израильский авиаудар был нанесен по городу Суэйда в Сирии. Конфликт возобновляется в южной провинции, поскольку, как сообщается, друзские группировки совершают нападения на бедуинские деревни в порядке «мести».
Израильские военные нанесли авиаудар по окраинам сирийского города Суэйда в связи с усилением столкновений между боевиками друзов и бедуинами в четверг вечером.
Столкновения вызвали волну ответного насилия ранее на следующий день после того, как сирийские правительственные войска покинули Суэйду, пишет The Guardian.
Новый виток насилия начался после того, как сирийские правительственные войска начали выводить войска из Суэйды, где большинство населения составляют друзы, что положило конец четырехдневному конфликту между армией и местными боевиками-друзами.
В своей речи в четверг президент Сирии заявил, что друзским группировкам будет предоставлено управлять вопросами безопасности в южной провинции, что он назвал выбором, направленным на то, чтобы избежать войны.
Нынешний президент Сирии Ахмед аль-Шараа сказал: «Мы стремились избежать втягивания страны в новую, более масштабную войну, которая могла бы сбить ее с пути восстановления после разрушительной войны… Мы предпочли интересы сирийцев хаосу и разрушениям».
Столкновения возобновились в четверг днем в Суэйде, когда сирийские государственные СМИ сообщили, что друзские группировки в отместку совершили нападения на бедуинские деревни, в результате чего погибло много мирных жителей и началась волна перемещений населения после того, как ранее на этой неделе бедуинские племена сражались бок о бок с правительственными войсками против друзских боевиков.
Сирийское СМИ «Энаб Балади» цитирует слова жителей бедуинов о том, что «вооруженные группы друзов» штурмовали их деревни, сжигая дома по мере приближения. Один из трех духовных лидеров сирийских друзов, шейх Хикмат аль-Хиджри, выступил с заявлением, в котором пообещал «уважать мирные кланы бедуинов».
В четверг в социальных сетях начали появляться призывы к мести, пишет The Guardian. Сирийские силы безопасности первоначально вмешались в ситуацию в Свейде в понедельник после того, как местный конфликт между арабскими племенами бедуинов и боевиками-друзами перерос в боевые действия. Друзские ополченцы попытались воспрепятствовать вводу сирийской армии и напали на них, что привело к многодневным столкновениям с правительственными войсками.
Израильские военные также вмешались, нанеся удары по штаб-квартире министерства обороны Сирии в Дамаске и десяткам сирийских военных объектов на юге страны. Представитель израильских военных заявил, что эти удары были посланием президенту Сирии в связи с событиями в Суэйде.
По данным базирующейся в Великобритании организации Syrian Observatory for Human Rights, в столкновениях погибли по меньшей мере 516 мирных жителей и боевиков. По данным организации, по меньшей мере 86 мирных жителей были убиты правительственными войсками и их союзниками, а трое мирных жителей-бедуинов были убиты боевиками-друзами в четверг.
Сирийский президент Шараа осудил Израиль за «широкомасштабные удары по гражданским и правительственным объектам». Он сказал, что удары привели «к широкомасштабной эскалации, если бы не эффективное вмешательство американского, арабского и турецкого посредничества, которое спасло регион от неизвестной судьбы».
Столкновения, как отмечает The Guardian, стали самым серьезным вызовом правлению Дамаска после серии массовых убийств на северо-западе прибрежной зоны в марте, в ходе которых 1500 мирных жителей, в основном алавитов, были убиты после неудачной атаки остатков свергнутого режима Асада на силы безопасности.
Друзы, религиозное меньшинство в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, составляют большинство населения Суэйды, напоминает The Guardian. После свержения Башара Асада они ведут переговоры с властями Дамаска, возглавляемыми исламистами, в попытке добиться автономии, но пока не достигли соглашения, определяющего их отношения с новым сирийским государством.
Некоторые друзы заявили, что после столкновений они еще больше отдалились от новой власти. «Я бы предпочел умереть, чем подчиняться им. По крайней мере, я бы умер достойно», — сказал 25-летний инженер-строитель из Суэйды, двое двоюродных братьев которого были убиты во вторник.
Другие высокопоставленные друзы, в частности Юсеф Джарбуа, еще один из трех духовных лидеров друзов Сирии, выступили за более примирительный подход к Дамаску.
Шараа признал, что имели место злоупотребления в отношении гражданских лиц, и заявил, что «беззаконные группировки» совершали преступления против них. «Мы полны решимости привлечь к ответственности любого, кто причинил зло нашим братьям-друзам. Они находятся под защитой и ответственностью государства, а закон и правосудие гарантируют права всех без исключения», — добавил лидер террористической группировки.
Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал первоначальное прекращение огня. В понедельник он заявил, что было достигнуто соглашение о восстановлении спокойствия в этом районе, призвав «все стороны выполнить взятые на себя обязательства», не вдаваясь в подробности характера соглашения.
США выступили посредниками в попытке остановить израильские удары по Сирии, что стало неожиданностью, поскольку израильско-сирийские отношения с мая стали более теплыми. Рубио обвинил в столкновениях в Суэйде «давнее историческое соперничество». «Это привело к неприятной ситуации и, похоже, недоразумению между израильской и сирийской сторонами», — сказал Рубио журналистам в Белом доме.
Неясно, как эти дни столкновений повлияют на автономию Суэйды. Хотя в речи Шараа говорилось, что военные будут выведены, в ней не упоминались сотрудники службы общей безопасности, сирийского эквивалента жандармов.
Столкновения также угрожали нарушить многомесячный дипломатический прогресс между Израилем и Сирией после того, как Израиль впервые за несколько месяцев нанес удар.
Сирийские и израильские официальные лица недавно встретились в Баку для обсуждения вопросов координации в области безопасности, и руководство Сирии заявило, что в конечном итоге оно может быть открыто для нормализации отношений со своим южным соседом.
Столкновения вызвали возмущение среди друзского населения Израиля. В среду десятки израильских друзов прорвались через пограничный забор. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные работают над тем, чтобы помочь друзам, и призвал израильских граждан-друзов не пересекать границу. Израильские военные заявили, что они работают над безопасным возвращением гражданских лиц, которые пересекли границу.