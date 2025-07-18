«Не пустяк». Новое украинское правительство встревожило Запад

«Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией и это не пустяк», — говорится в статье.