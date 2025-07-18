Депортированных из США в последнюю абсолютную монархию мигрантов разместили в одиночных камерах

Мигранты, депортированные США в Эсватини, содержатся в одиночных камерах. Представитель южноафриканского королевства заявила, что ООН вернет пятерых мужчин на их родину, но в организации утверждают, что с ней не связывались.
Пятеро мигрантов, депортированных США в небольшую южноафриканскую страну Эсватини в рамках программы администрации Трампа для третьих стран, будут содержаться в одиночных камерах в течение неопределенного времени, сообщила представитель правительства Эсватини.
Табиле Мдлули, пресс-секретарь, отказалась назвать исправительное учреждение или объекты, где содержатся пятеро мужчин, сославшись на соображения безопасности. Она рассказала Associated Press, что Эсватини планирует в конечном итоге репатриировать пятерых на родину с помощью агентства ООН.
Мдлули признала, что пока неясно, сколько времени это займет, пишет The Guardian.
Международная организация по миграции (МОМ) — учреждение ООН, в задачи которого входит обеспечение соблюдения прав человека при управлении миграцией, — заявила в четверг, что она не участвовала в выдворении мигрантов из США и с ней никто не связывался, чтобы помочь им вернуться домой.
«Как всегда, МОМ готова оказать поддержку государствам-членам по запросу и там, где это возможно с оперативной точки зрения, в соответствии со своим гуманитарным мандатом», — заявил агентству Рейтер представитель организации.
Мужчины, которые, по словам США, были осуждены за тяжкие преступления и находились в США нелегально, являются гражданами Вьетнама, Ямайки, Кубы, Йемена и Лаоса. По данным Министерства внутренней безопасности США, их обвинительные приговоры включали убийство и изнасилование малолетних. Официальные лица США также заявили, что родные страны мужчин не примут их обратно.
Местные СМИ сообщили, что мужчины содержатся в исправительном комплексе «Матсафа», расположенном за пределами административной столицы страны Мбабане, в состав которого входит тюрьма строгого режима в Эсватини.
Их депортация была объявлена департаментом во вторник и знаменует собой продолжение плана президента Дональда Трампа по отправке депортированных в третьи страны, с которыми у них нет никаких связей, после того, как он был приостановлен из-за судебного разбирательства в США.
В последнем докладе Госдепартамента США о правах человека в Эсватини — последней в Африке абсолютной монархии — указывается на «заслуживающие доверия сообщения о произвольных или незаконных убийствах, включая внесудебные расправы; пытках и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания со стороны правительства».
По данным Госдепартамента, поступали заслуживающие доверия сообщения о том, что некоторые политические заключенные подвергались пыткам в заключении. Условия содержания в тюрьмах в целом были разными, хотя учреждения страдали от переполненности, плохого ремонта, плохого питания и вентиляции, а также от неконтролируемого насилия между заключенными.
Администрация Трампа стремится заключить сделки со странами по всему миру, чтобы принять иммигрантов, которых США не могут легко депортировать на их родину, напоминает The Guardian.
Хотя другие администрации осуществляли высылку иммигрантов из третьих стран, практика администрации Трампа по отправке иммигрантов в страны, столкнувшиеся с политическим кризисом и кризисом в области прав человека, вызвала тревогу и осуждение международного сообщества.
Ранее в этом месяце США завершили депортацию восьми других иммигрантов в Южный Судан — страну, страдающую от политической нестабильности и голода. Перед высадкой в Южном Судане депортированные были доставлены на военную базу США в Джибути, где их в течение нескольких недель содержали в переоборудованном транспортном контейнере. Более 200 венесуэльцев, которых администрация Трампа депортировала в Сальвадор, большинство из которых не имели криминального прошлого в США, также остаются в заключении в печально известной мегатюрьме страны Чекот, где, по сообщениям задержанных, они подвергаются пыткам.
Не было никаких подробностей о том, почему Эсватини согласился взять этих людей, и представитель правительства Мдлули заявляет, что «условия соглашения между США и Эсватини остаются засекреченными».
В Эсватини сообщают, что это стало результатом многомесячных переговоров между правительствами двух стран. Южный Судан также не сообщил подробностей своего соглашения с США о приеме депортированных и отказался сообщить, где содержатся восемь человек, отправленных туда. На прошлой неделе Том Хоман, глава пограничной службы США, заявил, что ему неизвестно, что случилось с восемью мужчинами, депортированными в Южный Судан.