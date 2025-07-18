Депортированных из США в последнюю абсолютную монархию мигрантов разместили в одиночных камерах

Ранее в этом месяце США завершили депортацию восьми других иммигрантов в Южный Судан — страну, страдающую от политической нестабильности и голода. Перед высадкой в Южном Судане депортированные были доставлены на военную базу США в Джибути, где их в течение нескольких недель содержали в переоборудованном транспортном контейнере. Более 200 венесуэльцев, которых администрация Трампа депортировала в Сальвадор, большинство из которых не имели криминального прошлого в США, также остаются в заключении в печально известной мегатюрьме страны Чекот, где, по сообщениям задержанных, они подвергаются пыткам.