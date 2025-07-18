СМИ опубликовали переписку Трампа с миллиардером-педофилом Эпштейном: президент все отрицает

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что обнаружена некая записка Дональда Трампа, якобы адресованная скандально известному миллиардеру Джеффри Эпштейну по случаю его 50-летия.
По описанию журналистов, внутри документа якобы размещён машинописный текст, заключённый в контур женской фигуры без одежды, нарисованной, предположительно, вручную с помощью толстого маркера.
Содержимое «письма» было оформлено в виде псевдодиалога от третьего лица, выдержанного в стилистике обмена репликами:
Один голос за кадром размышлял, что в жизни должно быть нечто большее, чем просто обладание всем. Далее «Дональд» якобы соглашался с этим, но отказывался уточнять, что именно имелось в виду. «Джеффри» будто бы подтверждал, что знает, о чём речь, но тоже отказывался раскрыть суть. Затем «Трамп» подчеркивал наличие общего между ними, на что «Эпштейн» соглашался. Завершалась сцена тем, что «Дональд» высказывался о нестареющей природе тайн, а «Джеффри» якобы отмечал, что всё стало ясно ещё при последней встрече. Заканчивалось всё поздравлением и пожеланием, чтобы каждый день был наполнен новой тайной.
При этом само изображение спорной записки журналисты газеты не представили — никакого скрина или копии документа в материале опубликовано не было.
Трамп решительно отверг любую причастность к подобному посланию. Он заявил, что данное «письмо» не имеет никакого отношения к нему, а его стиль и подача ему совершенно чужды. Кроме того, он подчеркнул, что не занимается рисованием, и назвал публикацию — подделкой. Он сообщил, что уведомил медиамагната Руперта Мердока о том, что история фальшивая и не подлежит публикации. Тем не менее, газета проигнорировала это предостережение, из-за чего, по словам Трампа, он теперь намерен подать иск и добиться ответственности как от самого Мердока, так и от его «третьесортного издания».
Аналогичную позицию занял вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он резко высказался по поводу публикации, назвав её абсолютно несостоятельной. Вэнс заявил, что редакция даже не предоставила это якобы письмо перед публикацией, что уже само по себе вызывает подозрение. По его мнению, было бы абсурдно полагать, что стиль предполагаемой записки вообще хоть сколько-нибудь напоминает характерную манеру Трампа.
Предприниматель Илон Маск также выступил в защиту президента. Он отметил, что содержание так называемого письма никак не совпадает с тем, как обычно выражается Трамп. Кроме того, Маск репостнул реакцию нейросети Grok, которая также пришла к выводу, что документ является фальшивкой.
Ранее сообщалось, что среди сторонников Трампа нарастает недовольство по поводу уклончивой позиции Белого дома в деле Эпштейна, вокруг которого продолжают множиться вопросы. Напомним, Джеффри Эпштейн — миллиардер, скончавшийся в американской тюрьме в 2019 году при загадочных обстоятельствах. Он оказался в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в организации закрытых вечеринок для представителей мировой элиты, на которых, как утверждается, присутствовали несовершеннолетние.
В круг общения Эпштейна входили многие влиятельные личности — начиная от семейства Клинтонов и заканчивая членами британской королевской семьи. Дональд Трамп также поддерживал с ним тесные контакты в те времена, когда активно занимался бизнесом.
Приверженцы движения MAGA уже давно требуют полной огласки всех материалов, связанных с делом Эпштейна. Однако недавно Трамп открыто выступил против публикации этих документов, объяснив это тем, что распространение информации может навредить множеству людей, не имеющих отношения к преступлениям. Примечательно, что перед этим власти официально закрыли расследование, связанное с делом Эпштейна.
Как сообщает NBC News, на фоне этого президент столкнулся с недовольством собственных сторонников. В среде консерваторов всё громче звучат требования уволить генпрокурора Пэм Бонди, которая ранее обещала пролить свет на скандальную историю.