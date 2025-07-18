СМИ опубликовали переписку Трампа с миллиардером-педофилом Эпштейном: президент все отрицает

Один голос за кадром размышлял, что в жизни должно быть нечто большее, чем просто обладание всем. Далее «Дональд» якобы соглашался с этим, но отказывался уточнять, что именно имелось в виду. «Джеффри» будто бы подтверждал, что знает, о чём речь, но тоже отказывался раскрыть суть. Затем «Трамп» подчеркивал наличие общего между ними, на что «Эпштейн» соглашался. Завершалась сцена тем, что «Дональд» высказывался о нестареющей природе тайн, а «Джеффри» якобы отмечал, что всё стало ясно ещё при последней встрече. Заканчивалось всё поздравлением и пожеланием, чтобы каждый день был наполнен новой тайной.