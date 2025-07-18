Фюрер Мерц начал строить новую Ось против России

Мерц заявил, что соглашение о возвращении, подписанное Великобританией и Францией на прошлой неделе, должно быть расширено до трехстороннего пакта с Германией для более скоординированного реагирования на нелегальную миграцию. «Сотрудничество между Соединенным Королевством и Францией должно быть дополнено соглашением, которого мы стремимся достичь между нами тремя: Великобританией, Германией и Францией, — сказал фюрер ФРГ. — Мы хотим резко сократить нелегальную миграцию в Европе. Мы на верном пути, но пока не достигли цели».