Канцлер ФРГ Мерц призывает Великобританию, Германию и Францию объединиться в вопросах миграции и обороны. Предложение немецкого рейхсканцлера о создании стратегической оси появилось на фоне подписания Лондоном и Берлином первого международного договора со времен второй мировой войны.
Канцлер Германии призвала к созданию стратегической оси между Лондоном, Парижем и Берлином для борьбы с нелегальной миграцией и углубления сотрудничества в области обороны, несмотря на заявление о том, что он «глубоко сожалеет» о Brexit, пишет The Guardian.
Немец Фридрих Мерц появился вместе с британским премьером Киром Стармером на пресс-конференции в Стивенидже после подписания Кенсингтонского договора, первого официального соглашения между Великобританией и Германией со времен второй мировой войны. В соглашении, подписанном в Музее Виктории и Альберта и подписанном после встречи на Даунинг-стрит, излагаются планы по более тесному сотрудничеству в области миграции, обороны, торговли и образования, включая рамки для школьных обменов.
Мерц сказал, что подписание соглашения назрело. «Вы были у нас в Европейском союзе, и мы думали, что этого достаточно, но теперь мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому мы должны сделать больше», — сказал он.
Предложенное трехстороннее согласование было инициировано Берлином, но Стармер выразил явную поддержку более тесному сотрудничеству с Германией и Францией, охарактеризовав отношения Великобритании с правительством Мерца как «заявление о нашем стремлении работать еще теснее вместе».
Мерц повторил свое сожаление по поводу Brexit — «Лично я глубоко сожалею об этом», — сказал он, — но его призыв к трехстороннему сотрудничеству возрождает элементы концепции «центральной Европы», впервые предложенной его наставником Вольфгангом Шойбле в 1990-х годах. Он представлял себе тесно интегрированную группу европейских держав, лидирующих на континенте, хотя в то время Британия в нее не входила.
В мире после Brexit Мерц и Стармер позиционируют Великобританию как слишком важную страну, чтобы ее исключать, даже не присоединяясь к ЕС.
Поскольку Европа муссирует угрозы со стороны России и страшится неопределенностью в отношении будущей роли Вашингтона в НАТО, оба лидера подчеркнули необходимость усиления континентальной координации.
Мерц заявил, что соглашение о возвращении, подписанное Великобританией и Францией на прошлой неделе, должно быть расширено до трехстороннего пакта с Германией для более скоординированного реагирования на нелегальную миграцию. «Сотрудничество между Соединенным Королевством и Францией должно быть дополнено соглашением, которого мы стремимся достичь между нами тремя: Великобританией, Германией и Францией, — сказал фюрер ФРГ. — Мы хотим резко сократить нелегальную миграцию в Европе. Мы на верном пути, но пока не достигли цели».
Кир Стармер подтвердил, что Германия внесет поправки во внутреннее законодательство, которые позволят властям изымать лодочные моторы и контрабандные компоненты, предназначенные для пересечения Ла-Манша, устраняя давний пробел в правоприменительной практике.
«Мы очень долго обсуждали это… Канцлер теперь собирается изменить закон, чтобы мы могли вмешаться», — сказал премьер-министр.
Кенсингтонский договор, который был подписан Стармером, Мерцем, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и его немецким коллегой Йоханном Вадефулом, включает в себя ряд соглашений, охватывающих, в частности, соглашение о взаимной помощи в области национальной безопасности, включая совместное признание того, что Россия представляет «самую значительную и непосредственную угрозу» для обеих стран.
Также достигнута договоренность о совместных закупках и разработке оборонных технологий, включая реактивные самолеты «Тайфун», транспортные средства Boxer и ракеты дальнего радиуса действия, совместной железнодорожной рабочей группе для изучения инфраструктурных связей, включая будущую железнодорожную линию Лондон -Берлин.
Международный договор не предусматривает создания официального военного блока, но он более тесно сближает Великобританию с двумя крупнейшими державами Европы в вопросах миграции и безопасности — областях, которые становятся все более актуальными в результате войны на Украине и неопределенности в отношении обязательств и направления Вашингтона.
Призыв Мерца к заключению трехстороннего соглашения вызван растущим давлением со стороны ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Германии, где миграция и расходы на оборону стали политически нестабильными, отмечает The Guardian. Критики обвиняют его партию Христианско-демократический союз в отсутствии четкой альтернативы популистской риторике, несмотря на то, что Мерц пытается позиционировать себя как стабилизирующую силу в Европе.