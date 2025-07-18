Рогов сообщил, что за ликвидацией полковника СБУ стоит Зеленский

Воронич, участвовавший в операциях против России с 2014 года, был убит в Киеве 10 июля. Позже двое подозреваемых в его убийстве — граждане Азербайджана — были ликвидированы при задержании. Рогов утверждает, что устранение Воронича произошло на фоне планов США продвинуть его на пост главы СБУ.