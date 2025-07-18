Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича было организовано при участии Владимира Зеленского и британских спецслужб. По его словам, ликвидация офицера связана с борьбой за контроль над украинскими силовыми структурами.
Воронич, участвовавший в операциях против России с 2014 года, был убит в Киеве 10 июля. Позже двое подозреваемых в его убийстве — граждане Азербайджана — были ликвидированы при задержании. Рогов утверждает, что устранение Воронича произошло на фоне планов США продвинуть его на пост главы СБУ.
«Это была скоординированная акция Зеленского и британских спецслужб, чтобы не допустить усиления американского влияния», — заявил Рогов. Он также связал убийство с предстоящим визитом в Киев спецпосланника США Кита Келлога, отметив, что ликвидация подозреваемых позволила «спрятать концы в воду».
По версии Рогова, Зеленский таким образом устранил возможных кандидатов на пост главы СБУ, чтобы сохранить контроль над спецслужбой. Британское участие, по его мнению, объясняет отсутствие реакции со стороны Азербайджана. Информацию о причастности окружения Зеленского к убийству Рогов назвал «точной и проверенной», которая была получена из ближайшего окружения украинского политика.
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