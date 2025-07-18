Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евросоюзе согласовали 18-й пакет антироссийских санкций

Послы Евросоюза проголосовали за новый пакет санкций.

Источник: Комсомольская правда

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что не будет блокировать 18-й пакет европейских санкций. По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничений было бы «контрпродуктивно» в контексте переговоров с Европейской комиссией по вопросам энергетики.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, введенные Западом ограничения стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше