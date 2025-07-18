В Евросоюзе согласовали 18-й пакет антироссийских санкций

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что не будет блокировать 18-й пакет европейских санкций. По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничений было бы «контрпродуктивно» в контексте переговоров с Европейской комиссией по вопросам энергетики.