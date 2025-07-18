Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что не будет блокировать 18-й пакет европейских санкций. По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничений было бы «контрпродуктивно» в контексте переговоров с Европейской комиссией по вопросам энергетики.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, введенные Западом ограничения стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.
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