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Владимир Путин удостоил госнаградами пятерых волгоградцев

Указ Президента РФ о награждении работников волгоградских заводов был опубликован 17 июля 2025 года.

Источник: Reuters

Согласно документу, за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовествую работу медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены вальцовщик стана горячей прокатки Сергей Аносов и сталевар электропечи Андрей Максимов, сотрудники «Красного октября».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил начальник управления центра корпоративной безопасности нефтяной компании Ярослав Дворецкий.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили оператора технологических установок Святослава Тырина и начальника отдела Андрея Шпильку, работников нефтеперерабатывающего завода.