Владимир Путин удостоил госнаградами пятерых волгоградцев

Согласно документу, за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовествую работу медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены вальцовщик стана горячей прокатки Сергей Аносов и сталевар электропечи Андрей Максимов, сотрудники «Красного октября».