Владимир Путин удостоил госнаградами пятерых волгоградцев

Согласно документу, за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовествую работу медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены вальцовщик стана горячей прокатки Сергей Аносов и сталевар электропечи Андрей Максимов, сотрудники «Красного октября».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил начальник управления центра корпоративной безопасности нефтяной компании Ярослав Дворецкий.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили оператора технологических установок Святослава Тырина и начальника отдела Андрея Шпильку, работников нефтеперерабатывающего завода.