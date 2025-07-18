На Днепропетровщине после взрывов загорелось транспортное предприятие

В Павлоградском районе Днепропетровской области, где в ночь на пятницу прогремели взрывы, загорелось одно из транспортных предприятий, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
«Повреждено транспортное предприятие. Возник пожар», — написал он.
По информации украинского сервиса по оповещению населения, минувшей ночью на территории Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Об угрозе с воздуха предупредили также жителей Харьковской и Сумской областей.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по аэродрому в районе Днепропетровска, использовавшемуся украинскими военными для размещения вертолетов.