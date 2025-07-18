Соратники Трампа отправились в самую знаменитую тюрьму

Официальные лица Трампа посещают печально знаменитый Алькатрас в попытке вновь открыть тюрьму на фоне протестов калифорнийских либеральных лидеров. Министр внутренних дел Дуг Бургум и генеральный прокурор Пэм Бонди посещают остров, а демократка Нэнси Пелоси называет эту идею «безумием».
Делегация официальных лиц США посетила Алькатрас в четверг в рамках обещания Дональда Трампа вновь открыть закрытую федеральную тюрьму (а ныне туристическую достопримечательность) в заливе Сан-Франциско, несмотря на протесты калифорнийских лидеров, которые назвали этот план «безумием».
Министр внутренних дел Дуг Бургум, посетивший островную тюрьму вместе с генеральным прокурором Пэм Бонди, сказал, что федеральное правительство начинает «работу по реконструкции и открытию этого места для содержания наиболее опасных преступников и нелегалов».
Предложение президента Трампа вновь открыть Алькатрас, который был закрыт в 1963 году из-за высоких эксплуатационных расходов и в настоящее время является музеем Службы национальных парков с посещаемостью 1,4 миллиона человек в год, вызвало ожесточенную критику со стороны местных лидеров, калифорнийских демократов и губернатора штата, напоминает The Guardian.
«В условиях жесткой конкуренции планируемое объявление о возобновлении работы Алькатраса в качестве федеральной тюрьмы является самой глупой инициативой администрации Трампа на сегодняшний день», — заявила Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей и член конгресса от Сан-Франциско, в преддверии визита делегации. Она назвала это «отвлекающей тактикой» от недавно принятого бюджета и «безумием».
«Остается неясным, как эта администрация может позволить себе тратить миллиарды на переоборудование и содержание Алькатраса в качестве тюрьмы, когда они уже увеличивают государственный долг на триллионы долларов своим греховным законом», — негоодует Пелоси.
В мае Трамп заявил, что его администрация вновь откроет и расширит Алькатрас, чтобы в нем «содержались самые безжалостные и жестокие преступники Америки». На этой неделе, когда администрация продолжала разбираться с протестами по поводу решения не публиковать дополнительные файлы, связанные с Джеффри Эпштейном, Бонди и Бургум посетили сайт.
«Алькатрас — это бренд, известный во всем мире своей эффективностью при размещении людей, находящихся в местах лишения свободы, поэтому мы здесь, чтобы взглянуть на это», — сказал Бургум в интервью Fox News в четверг. «Это федеральная собственность — первоначально она использовалась как тюрьма. Таким образом, частью этого будет проверка возможности возвращения его к первоначальному использованию».
Но повторное открытие тюрьмы потребовало бы огромных материально-технических и финансовых затрат, отмечает The Guardian. Учреждение, известное своими жестокими условиями содержания и попытками побега, закрыли, поскольку его эксплуатационные расходы были в три раза больше, чем у любой другой федеральной тюрьмы, из-за его физической изоляции, а на восстановление требовался миллион долларов. По данным Управления тюрем, за время работы на остров еженедельно доставлялось около 1 млн галлонов воды.
Позже это место стало символом сопротивления коренного населения, когда в 1969 году активисты из числа коренных американцев начали 19-месячную оккупацию Алькатраса, а в 1973 году пенитенциарное заведение было открыто для экскурсий. Официальные лица заявили, что оно не подходит для использования в качестве центра содержания под стражей.
«У Алькатраса нет реалистичного плана по приему кого-либо, кроме посетителей», — заявил в четверг мэр Сан-Франциско Дэниел Лурье. «Если у федерального правительства есть миллиарды долларов, которые можно потратить в Сан-Франциско, мы могли бы использовать эти средства для поддержания безопасности и чистоты на наших улицах и содействия восстановлению нашей экономики».
В ответ на новости о туре пресс-служба Гэвина Ньюсома заявила: «Пэм Бонди вновь откроет “Алькатрас” в тот же день, когда Трамп разрешит ей обнародовать файлы Эпштейна. То есть… никогда».