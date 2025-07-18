Соратники Трампа отправились в самую знаменитую тюрьму

Но повторное открытие тюрьмы потребовало бы огромных материально-технических и финансовых затрат, отмечает The Guardian. Учреждение, известное своими жестокими условиями содержания и попытками побега, закрыли, поскольку его эксплуатационные расходы были в три раза больше, чем у любой другой федеральной тюрьмы, из-за его физической изоляции, а на восстановление требовался миллион долларов. По данным Управления тюрем, за время работы на остров еженедельно доставлялось около 1 млн галлонов воды.