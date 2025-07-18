Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну

Администрация Белого дома предпринимала попытки воспрепятствовать публикации статьи в издании Wall Street Journal, касающейся письма, направленного президентом США Дональдом Трампом финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в торговле людьми сексуального характера. Информация об этом была предоставлена журналом Rolling Stone, ссылающимся на осведомленные источники.
По сообщениям, Трамп лично инициировал рассмотрение данного вопроса как приоритетного, что привело к его доминированию на совещаниях в Белом доме.
Ранее Wall Street Journal информировала, что Трамп отправил на 50-летие Эпштейну письмо, содержащее собственноручно нарисованное изображение обнаженной женщины.
Накануне Трамп заявил, что планирует подать в суд на издание, а также компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации материала о письме финансисту.