Беларусь и Тульская область подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2025−2028 годы

Участники заседания рассмотрели актуальное состояние сотрудничества Тульской области и Республики Беларусь и констатировали устойчивую положительную динамику товарооборота. Вместе с этим, стороны подтвердили общую позицию о необходимости не только сохранить данный темп, но и принять меры по его увеличению.
В рамках заседания рабочей группы состоялась официальная церемония подписания председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом и губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым плана мероприятий по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Тульской области на 2025−2028 годы.
Разработанный план направлен на дальнейшее расширение деловых контактов между предприятиями и организациями Республики Беларусь и Тульской области и увеличение товарооборота между нашими сторонами.