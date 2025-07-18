Беларусь и Тульская область подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2025−2028 годы

Участники заседания рассмотрели актуальное состояние сотрудничества Тульской области и Республики Беларусь и констатировали устойчивую положительную динамику товарооборота. Вместе с этим, стороны подтвердили общую позицию о необходимости не только сохранить данный темп, но и принять меры по его увеличению.