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Беларусь и Тульская область подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2025−2028 годы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, должностного лица, закрепленного за взаимодействием с Тульской областью, в Туле состоялось заседание совместной рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

Источник: Госкомвоенпром

Участники заседания рассмотрели актуальное состояние сотрудничества Тульской области и Республики Беларусь и констатировали устойчивую положительную динамику товарооборота. Вместе с этим, стороны подтвердили общую позицию о необходимости не только сохранить данный темп, но и принять меры по его увеличению.

В рамках заседания рабочей группы состоялась официальная церемония подписания председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом и губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым плана мероприятий по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Тульской области на 2025−2028 годы.

Разработанный план направлен на дальнейшее расширение деловых контактов между предприятиями и организациями Республики Беларусь и Тульской области и увеличение товарооборота между нашими сторонами.