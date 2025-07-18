Хотя перестановки в кабмине в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, действия главы киевского режима могут быть оспорены в соответствии с действующей Конституцией и это не пустяк.