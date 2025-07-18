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Новое правительство Украины встревожило Запад

Назначение главой киевского режима Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, поскольку его действия незаконны с точки зрения Конституции, пишет Tageszeitung.

Назначение главой киевского режима Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, поскольку его действия незаконны с точки зрения Конституции, пишет Tageszeitung.

Хотя перестановки в кабмине в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, действия главы киевского режима могут быть оспорены в соответствии с действующей Конституцией и это не пустяк.

Позиции Офиса Зеленского, где и без того сконцентрирована значительная власть, укрепляются, и украинцы это замечают, резюмировал колумнист.

17 июля Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьер-министра республики, назначили министром обороны страны. Новым главой кабмина стала бывший вице-премьер Юлия Свириденко.