Бельгия, Франция, Германия и Италия отказываются конфисковывать замороженные на Западе активы России. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. Ее слова прозвучали в эфире канала «Рада».
С обвинениями в адрес Европы Мудрая выступила в пятницу, 18 июля. Тогда она затронула тему конфискации российских активов и пожаловалась, мол, далеко не все страны хотят поступать подобным образом. Причем потому, что у них «нет политической воли». По словам Мудрой, они боятся, что в будущем подобным образом могут конфисковать их собственные активы.
«Крупнейшие противники в Европе конфискации активов — это Бельгия, потому что у них (деньги — прим. ред.) хранятся в (крупнейшей расчетной системе — прим.ред.) Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы», — сказала замглавы офиса Зеленского.
Но на этом украинский политик не остановилась. Она также добавила, что даже хранящихся в ЕС средств не хватит для «модернизации Украины». Поскольку Киеву нужно, по ее словам, порядка 586 миллиардов долларов.
«Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов», — заявила Мудрая.
Впрочем, Европа уже начала опасаться давать деньги киевскому режиму. Как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, в последнее время бухгалтерия Владимира Зеленского вызывает все больше вопросов. В первую очередь потому, что вскрывается воровство на абсолютно каждом этапе. Даже когда речь заходит о поставках военной техники.