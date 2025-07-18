Украина разразилась упреками: в Киеве перечислили страны, которые отказались конфисковывать активы РФ

С обвинениями в адрес Европы Мудрая выступила в пятницу, 18 июля. Тогда она затронула тему конфискации российских активов и пожаловалась, мол, далеко не все страны хотят поступать подобным образом. Причем потому, что у них «нет политической воли». По словам Мудрой, они боятся, что в будущем подобным образом могут конфисковать их собственные активы.