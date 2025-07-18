На Западе заистерили из-за способности России и Китая атаковать подводные кабели

В отчете американских экспертов утверждается, что риск атак на подводные кабели, поддерживаемых Россией и Китаем, вероятно, возрастет. Ряд инцидентов в Балтийском море и вокруг Тайваня являются предвестниками дальнейшей деструктивной деятельности, уверяет компания по кибербезопасности.
Если верить отчету, то риск атак при якобы поддержке России и Китая на подводные кабели, по которым передается международный интернет-трафик, вероятно, возрастет на фоне серии инцидентов в Балтийском море и вокруг Тайваня.
На подводные кабели приходится 99% мирового межконтинентального трафика данных, и за последние 18 месяцев они пострадали от инцидентов, предположительно связанных с государственной поддержкой, пишет The Guardian.
Анализ, проведенный американской компанией Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью, выявил девять инцидентов в Балтийском море и у берегов Тайваня в 2024 и 2025 годах в качестве предвестников дальнейшей деструктивной деятельности. В отчете говорится, что в то время как реальные аварии по-прежнему могут привести к перебоям в работе подводных кабелей, инциденты в Прибалтике и на Тайване указывают на «возросшую вредоносную активность со стороны России и Китая».
«Кампании, приписываемые России в Североатлантико-Балтийском регионе и Китаю в западной части Тихого океана, вероятно, будут проводиться все чаще по мере роста напряженности», — говорится в сообщении компании.
Инциденты, отмеченные в докладе, включали обрыв двух подводных кабелей между Литвой и Швецией в Балтийском море в ноябре прошлого года, который следователи списали на то, что китайское судно утащило якорь. В декабре судно, перевозившее российскую нефть, было захвачено после того, как оно якобы оборвало кабели между Финляндией и Эстонией, напоминает The Guardian.
Инциденты вокруг Тайваня за последние 18 месяцев включают в себя то, что в феврале грузовое судно с китайским экипажем перерезало кабели между островом и прилегающими к нему островами Пэнху, неоднократно маневрируя зигзагообразно над кабелями. В предыдущем месяце в качестве вероятной причины повреждения кабеля между Тайванем и США было названо принадлежащее Китаю грузовое судно.
В отчете говорится: «Хотя трудно однозначно отнести недавние инциденты в Балтийском море и вокруг Тайваня к саботажу, спонсируемому государством, такие операции согласуются со стратегическими целями России и Китая, недавними наблюдениями за деятельностью и текущими глубоководными возможностями».
В отчете Recorded Future говорится, что успешная атака на несколько кабелей, которая привела бы к длительному перебою в работе, должна была бы произойти в более глубоких водах и, «скорее всего, с участием спонсируемых государством злоумышленников, из-за сложности доступа к этим сайтам». Такая операция, вероятно, была бы проведена до начала прямого конфликта, говорится в отчете.
Компания Recorded Future выявила 44 повреждения кабелей за последние 18 месяцев, четверть из которых были вызваны «перетаскиванием якоря» и почти треть — «неизвестными причинами», при этом сейсмическая активность или природные явления стали причиной 16% инцидентов.
Аналитики добавили, что повреждение подводных кабелей может быть привлекательной тактикой, поскольку это позволяет государствам воздействовать на инфраструктуру противника простым методом, который может быть выдан за несчастный случай или осуществляться судами, не имеющими прямых связей с предполагаемым спонсором атак.
В Recorded Future заявили, что улучшенный мониторинг кабелей и меры безопасности вокруг подводной инфраструктуры, а также комплексные стресс-тесты помогут предотвратить инцидент, который повредит несколько кабелей и вызовет «длительные проблемы с подключением».
Несмотря на громкие инциденты в Прибалтике и на Тайване, три наиболее разрушительных инцидента произошли в других местах: в Красном море в феврале прошлого года, когда ракета хуситов зацепила якорем судна кабели, что привело к «значительному повреждению сетей связи на Ближнем Востоке»; в Западной Африке месяц спустя из-за подводного камнепада; и у берегов Южной Африки в мае 2024 года из-за инцидента с протаскиванием кабеля.
В Recorded Future заявили, что последствия инцидентов на Красном море и в Африке показали, что наиболее продолжительные перебои в работе произошли в районах с ограниченной доступностью альтернативных кабелей и нехваткой специалистов по ремонту, независимо от причины сбоя.
И наоборот, два инцидента в Балтийском море в ноябре прошлого года имели минимальные последствия из-за наличия свободных мощностей и устойчивой интернет-инфраструктуры в Европе. Однако в отчете говорится, что три островных государства- члена ЕС — Мальта, Кипр и Ирландия — были более уязвимы из-за их зависимости от подводных кабелей для международной связи, отмечает The Guardian.
В недавнем обзоре стратегической обороны правительства Великобритании была признана потенциальная угроза подводным кабелям страны и рекомендовано, чтобы Королевский военно-морской флот взял на себя «новую ведущую и координирующую роль в обеспечении безопасности подводных трубопроводов, кабелей и морских перевозок, несущих информацию, энергию и товары, от которых зависит жизнь страны».