На Западе заистерили из-за способности России и Китая атаковать подводные кабели

В отчете Recorded Future говорится, что успешная атака на несколько кабелей, которая привела бы к длительному перебою в работе, должна была бы произойти в более глубоких водах и, «скорее всего, с участием спонсируемых государством злоумышленников, из-за сложности доступа к этим сайтам». Такая операция, вероятно, была бы проведена до начала прямого конфликта, говорится в отчете.