Премьер-министр Казахстана вручил госнаграды металлургам

Горно-металлургический комплекс является основой развития промышленности. За годы независимости сфера способствовала стабильному экономическому росту и укреплению социального благополучия. По итогам 2024 г. вклад в экономику страны составил 6,9%. На сегодня в отрасли занято свыше 110 тыс. человек. Их ежедневный труд обеспечивает развитие машиностроения, строительства, нефтегазовой сферы и энергетики.