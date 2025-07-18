Премьер-министр Казахстана вручил госнаграды металлургам

Горно-металлургический комплекс является основой развития промышленности. За годы независимости сфера способствовала стабильному экономическому росту и укреплению социального благополучия. По итогам 2024 г. вклад в экономику страны составил 6,9%. На сегодня в отрасли занято свыше 110 тыс. человек. Их ежедневный труд обеспечивает развитие машиностроения, строительства, нефтегазовой сферы и энергетики.
Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие металлургической отрасли остается в числе приоритетов Правительства. Проводимая работа по модернизации производства, освоению новых месторождений и внедрению современных технологий будет продолжаться.
В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий работникам горно-металлургического комплекса, в том числе металлургам, уделяется особое внимание. В текущем году впервые Главой государства были учреждены две новые госнаграды — почетные звания «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі» и «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері».
Всего в этом году отмечены свыше 600 работников горно-металлургической промышленности — передовики производства и ветераны труда по всей стране.
Госнаграды вручили металлургам министр промышленности и строительства, акимы регионов в городах Астана и Алматы, областях Ұлытау и Абай, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской и Костанайской областях.
Представители отрасли выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда. Плавильщик Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» Болат Айдаболов отметил, что награда — это признание вклада всей отрасли, которая является основой экономики страны. Флотатор ТОО «Корпорация Казахмыс» Гүлбану Жумадилдина подчеркнула, что награда — результат совместной работы коллектива, поблагодарив Президента за внимание к труду металлургов.