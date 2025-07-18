Отеки на ногах: что скрывает поставленный Трампу медицинский диагноз

Хроническая венозная недостаточность, или ХВН, возникает, когда вены на ногах не могут должным образом доставлять кровь обратно к сердцу. Это может привести к скоплению крови в нижней части ног. В дополнение к отекам, обычно в области стоп и лодыжек, симптомы могут включать боль в ногах, ощущение тяжести или покалывания, а также варикозное расширение вен. В тяжелых случаях могут возникать язвы на ногах.