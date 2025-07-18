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В ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Европейский союз после двух месяцев переговоров согласовал 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Источник: Life.ru

«Послы одобрили 18-й пакет санкций», — сообщил он.

Ожидается, что в ближайшие часы Совет ЕС официально одобрит пакет санкций в письменном порядке. После этого вступят в силу меры, включающие расширение чёрного списка, ограничения для танкеров с российской нефтью, новые санкции против банков и экспортные ограничения на товары двойного назначения.

Тем временем в Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней. Это произойдёт, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта.